Yeni çatı sistemi, güneş panellerini doğrudan kiremitlerin içine entegre ediyor. Böylece çatı üzerine büyük ve dikkat çekici paneller yerleştirmeye gerek kalmadan elektrik üretilebiliyor. Yaklaşık 3 kilovat kurulu güce ulaşabilen sistemin, ortalama bir konutun günlük elektrik ihtiyacının önemli bölümünü karşılayabileceği belirtiliyor.

GELENEKSEL GÖRÜNÜMÜ KORUYOR

Geliştirilen kiremitler, tarihi binaların mimari görünümünü bozmadan yenilenebilir enerji kullanımını artırmayı amaçlıyor. Kil kiremit görünümünü koruyan ürünler, özellikle koruma altındaki bölgelerde güneş enerjisi sistemlerinin kullanımının önündeki estetik engelleri azaltıyor. Üretici firma, çözümün hem tarihi kent merkezlerinde hem de yeni yapılarda kullanılabilecek şekilde tasarlandığını belirtiyor.

Kiremitler, standart çatı kaplama malzemeleri gibi döşenebiliyor ve elektrik üreten modüller doğrudan çatıyla bütünleşiyor. Bu sayede çatının su yalıtımı ve estetik görünümü korunurken enerji üretimi de aynı sistem üzerinden gerçekleştiriliyor.

GÜNEŞ PANELİ GÖRÜNTÜSÜ ORTADAN KALKIYOR

Sistemin en büyük avantajlarından biri, dışarıdan bakıldığında klasik güneş panellerinin oluşturduğu görüntüyü ortadan kaldırması. Böylece tarihi kentlerde yenilenebilir enerji kullanımı yaygınlaştırılırken mimari dokunun korunması da mümkün oluyor. Üretici şirket, teknolojinin önümüzdeki dönemde tarihi yerleşimlerin yanı sıra estetik kaygının ön planda olduğu konut projelerinde de yaygınlaşmasını hedefliyor.