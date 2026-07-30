Hollanda Uygulamalı Bilimsel Araştırma Kuruluşu (TNO), binalarla entegre çalışabilen yeni güneş enerjisi teknolojisini kamuoyuna duyurdu. TNO araştırmacıları, esnek folyo üzerine yerleştirilen perovskit güneş modülünü kavisli bir kompozit çatı kiremidine entegre etmeyi başardı.
KAVİSLİ YÜZEYE RAĞMEN %12,4 VERİMLİLİK KORUNDU
Advanced Solar Applications Technology B.V. (ASAT) iş birliğiyle geliştirilen esnek perovskit güneş modülü, bükülerek kavisli çatı kiremidine uygulandı. Yapılan test ve ölçümlerde, modülün kiremit üzerine uygulanmasının performans kaybını sınırlı düzeyde tuttuğu kaydedildi.
Tek başına %13,8’e kadar enerji verimliliğine ulaşan esnek modüllerin, kavisli kiremite monte edildikten sonra da %12,4 verimlilik seviyesini koruduğu açıklandı.
LABORATUVARDAN RULO TABANLI SERİ ÜRETİME
Geliştirilen malzemenin ve uygulanan süreçlerin doğrudan endüstriyel üretime uygun olduğu bildirildi. Normal ortam koşullarında çalışabilen sistem, esnek güneş folyolarının rulo tabanlı (roll-to-roll / R2R) kitlesel üretimine imkan tanıyor.
Laboratuvardaki küçük test hücreleriyle başlayan sürecin, 10x10 santimetre boyutlarındaki esnek modüllerin ardından doğrudan sahada kullanılabilecek çatı kiremidi formatına ulaştığı belirtildi. TNO, teknolojinin ticarileştirilmesi ve ölçeklendirilmesi amacıyla 11 Mart tarihinde Perovion Technologies adıyla yeni bir şirket (spin-out) kurduğunu da aktardı.