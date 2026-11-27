Güneş enerjisi sistemlerinde verimlilik kaybının genellikle kurak bölgelerdeki tozlanmadan kaynaklandığı düşünülse de uluslararası bir araştırma ekibinin bir yıl süren yeni deneyi, yağış alan bölgelerde dahi kuş pisliklerinin panellerde kalıcı enerji kaybına yol açtığını ortaya koydu.

Bilim insanlarının elde ettiği verilere göre, yağmur sularıyla temizlenemeyen kuş pislikleri güneş panellerinin yıllık enerji üretimini ortalama yüzde 5,9 (yaklaşık yüzde 6) oranında düşürüyor.

Araştırmacılar, sektörde halihazırda kullanılan kirlilik hesaplama modellerinin kuş pisliklerinin yarattığı bu olumsuz etkiyi gerçekte olduğundan daha düşük tahmin ettiğine dikkat çekiyor.

İKİ PANEL ARASINDA KARŞILAŞTIRMA YAPILDI

Hırvatistan'daki Split Üniversitesi'nde Temmuz 2024 ile Temmuz 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen çalışmada, aynı açı ve yükseklikte yan yana yerleştirilen iki adet monokristal güneş paneli gözlem altına alındı.

Panellerden biri sürekli temiz tutularak referans alınırken diğeri doğal koşullarda kirlenmeye bırakıldı ve her hafta düzenli olarak elektriksel performans ölçümleri yapıldı.

Bir yıllık sürecin sonunda kirli panelin ortalama performans kaybının yüzde 5,9 olduğu, bu oranın ise kurulu güç (kWp) başına yıllık yaklaşık 72,1 kilovatsaatlik (kWh) doğrudan enerji kaybına denk geldiği belirlendi.

VERİMLİLİK KAYBI YÜZDE 10'A ÇIKTI

Deney sürecinde özellikle Kasım 2024'teki kurak dönemin ardından panel yüzeyini kaplayan kuş pislikleri nedeniyle verimlilik kaybının yüzde 10'un üzerine çıktığı gözlemlendi.

İlerleyen günlerde yağan yağmurlar panel üzerindeki sıradan tozları temizleyebilse de yapışkan ve kalıcı olan kuş pisliklerini gidermeye yetmedi; bu nedenle panel performansı yağışlara rağmen tam olarak toparlanamadı.

Araştırma sonuçları, güneş panellerini ilk günkü verimliliğine döndürebilen tek yöntemin fiziksel yani elle temizlik olduğunu kanıtlarken, uzmanlar gelecekteki enerji üretim tahminlerinde bu kalıcı kirlilik faktörünün mutlaka hesaba katılması gerektiğini vurguluyor.