Çin’in Çongçing kentinde, düz çatısı aktif bir kamu yolu olarak kullanılan beş katlı bir binanın fotoğrafları sosyal medyada gündem oldu. Şehrin engebeli arazi yapısı nedeniyle geliştirilen bu mimari çözümün, ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla tasarlandığı belirtildi.

Dağlık ve yamaçlı bir arazi üzerine kurulu olan Çongçing'de, düz inşaat alanlarının kısıtlı olması şehir planlamacılarını alternatif projeler üretmeye sevk ediyor. Kentte daha önce de 15 rampalı devasa kavşaklar, 13 kat yüksekliğindeki yaya köprüleri ve içinden metro hattı geçen apartmanlar inşa edilmişti. Sosyal medyada paylaşılan "çatı yol" projesi, bu mimari geleneğin son örneği olarak kayda geçti.

YOLUN PRATİK AMACI ORTAYA ÇIKTI

Uzmanlar, çatıda bulunan tek şeritli yolun işlevini ortaya koydu. Edinilen bilgilere göre: Beş katlı bina bir tepenin yamacına inşa edilmiş olup, tepenin daha üst kısmında yer alan konut kompleksinin kapalı otoparkı olarak hizmet veriyor.

Yol sayesinde bölge sakinleri, tepenin eteklerinden yukarıya asansörle çıkmak ya da yürümek zorunda kalmadan, araçlarıyla doğrudan konut seviyesine ulaşabiliyor. Binanın dış görünümü konut izlenimi verse de, üstteki dört kat otopark olarak kullanılırken zemin katta ticari dükkanlar yer alıyor.

GÜRÜLTÜ İZOLASYONU VAR

Binada araç trafiğinden kaynaklanacak gürültünün önlenmesi amacıyla, çatı kısmına özel gürültü azaltıcı malzemeler yerleştirildiği bildirildi. Bu sayede, araç geçişlerinden kaynaklanan sesin alt katlardaki iş yerlerine ve çevreye yansımasının engellendiği belirtildi.