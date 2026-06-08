Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, nişanlısının evine düzenlenen silahlı saldırıda yaşamını yitiren 19 yaşındaki Rümeysa Sanpur'un ölümüne ilişkin davada Cumhuriyet Savcısı esas hakkındaki mütalaasını sundu.

Rümeysa Sanpur'un ölümüne ilişkin 9'u tutuklu toplam 18 sanığın yargılandığı dava, mahkeme salonuna dönüştürülen Lüleburgaz Sanat Akademisi Yıldız Salonu'nda görüldü.

13 SANIK İÇİN AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Savcı mütalaasında sanıklar N.C.B., Y.Y., D.B., E.B., E.B., E.B., R.B., B.B., D.B., A.Ş., K.B., O.B. ve S.İ. hakkında "kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti.

Aynı sanıklar hakkında ayrıca "tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 14 yıldan 21 yıla kadar hapis cezası istendi.

Diğer sanıklar M.D., S.D., O.D., T.D. ve Y.D. için ise "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 14 yıldan 21 yıla kadar hapis cezası talebinde bulunuldu.

Mütalaada ayrıca N.C.B., Y.Y. ve E.B. hakkında ruhsatsız silah bulundurma ve taşıma suçlarından 2 yıldan 4 yıla kadar ek hapis cezası istendi.

KRİMİNAL RAPOR DOSYAYA GİRDİ

İddianamede yer alan bilgilere göre, olay sırasında vücuduna isabet eden iki mermi nedeniyle hayatını kaybeden Rümeysa Sanpur'un ölümüne neden olan kurşunun, olay tarihinde 16 yaşında olan N.C.B.'nin kullandığı tabancadan çıktığı kriminal inceleme raporuyla tespit edildi.

Olay, 21 Kasım 2025'te Lüleburgaz'ın Gündoğu Mahallesi'nde meydana gelmişti. Husumetli iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada, nişanlısının evinde bulunan Sanpur kurşunların hedefi olmuş ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

BABA GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Duruşmada söz alan baba Emin Sanpur, savcılık mütalaasına katıldığını belirterek gözyaşları içinde konuştu.

Sanpur, "Biz önce yüce Rabbimize, sonra yüce adaletimize sığındık. Devletimiz var olsun, adaletimiz var olsun. İnşallah bundan sonra böyle olaylar yaşanmaz" ifadelerini kullandı.

Anne Nüket Sanpur da mütalaayı desteklediğini belirterek mahkemenin vereceği karara saygı duyduğunu söyledi.

Tutuksuz sanıklar arasında yer alan ve aynı zamanda Rümeysa Sanpur'un nişanlısı olan S.D. ise olayın ardından psikolojik tedavi gördüğünü belirterek, "Bir insan evleneceği, gelinlik giydireceği birine kefen giydirir mi? Ben bu olaylardan çok yoruldum. Bu şehirde yaşamak istemiyorum" dedi.

Sanıklar suçlamaları kabul etmeyerek beraat talebinde bulunurken, sanık avukatları savunma hazırlamak için ek süre istedi.

Mahkeme heyeti, tarafların taleplerinin ardından duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.