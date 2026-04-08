İstanbul Levent'te bulunan İsrail Konsolosluğu önünde gerçekleşen terör eylemine yönelik polis müdahalesini kayda alıp polisle dalga geçenlere yönelik gerçekleştirilen operasyonda 8 kişi gözaltına alındı. Gratis çalışanı olduğu öğrenilen çalışanlarla ilgili ise kurumdan açıklama geldi.

"KURUM DEĞERLERİYLE BAĞDAŞMAYAN İFADELER"

Gratis'ten konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Levent'te bulunan İsrail Konsolosluğu çevresinde gerçekleşen terör saldırısını en güçlü şekilde kınıyor; teröre karşı duruşumuzun tartışmasız olduğunu ve milli değerlerimizin her koşulda önceliğimiz olduğunu açıkça ifade ediyoruz.

Ülkemizin güvenliği için görev yapan emniyet güçlerimizin daima yanında olduğumuzu özellikle vurgulamak isteriz. Söz konusu olaya ilişkin sosyal medyada yer alan görüntü ve paylaşımlar tarafımızca derhal incelemeye alınmıştır. Yapılan değerlendirmeler sonucunda, bu içeriklerin kurumumuz çalışanları tarafından kayda alındığı ve kurumumuzun değerleriyle kesinlikle bağdaşmayan ifadelerle paylaşıldığı tespit edilmiştir.

4 KİŞİ İŞTEN ÇIKARILDI

Gratis olarak; terör, şiddet ve kamu düzenini zedeleyen hiçbir davranışa ve söyleme asla ve hiçbir koşulda tolerans göstermeyeceğimizi açıkça belirtiriz. Bu kapsamda, söz konusu eylemde yer alan ve içeriğin oluşumuna dahil olan dört kişinin iş akitleri derhal feshedilerek şirketimizle tüm ilişkileri kesilmiştir. Soruşturma halen devam etmekte olup, konuya dolaylı olarak dahil olduğu değerlendirilen diğer kişiler ise haklarındaki hukuki inceleme süreci tamamlanana kadar görevden uzaklaştırılmıştır.

Kurumumuz bünyesinde bu tür davranışların hiçbir şekilde kabul edilmesi mümkün değildir. Toplumsal hassasiyetleri hiçe sayan, milli değerlerimizle çelişen ve kamu vicdanını yaralayan hiçbir tutuma taviz verilmesi söz konusu değildir. Yaşanan bu üzücü olay nedeniyle duyduğumuz rahatsızlığı kamuoyuyla paylaşır; benzer durumlara karşı sıfır tolerans yaklaşımımızı bir kez daha güçlü şekilde vurgularız.

Varlıklarını her zaman yanımızda hissettiğimiz kahraman Türk polisine ve tüm güvenlik birimlerimize özverili çalışmaları için teşekkür ederiz."

"SEN SAĞ BEK, BEN SOL BEK"

Çalışanlar, polislere hitaben "Sen sağ bek, ben sol bek. Aşağıya, koş koş koş!" şeklinde ifadeler kullanmışlardı.

GÖZALTINA ALINDILAR

Polislere yönelik alaycı ifade kullanan 8 şüpheli bugün gözaltına alınmıştı. Gözaltı işlemleriyle ilgili savcılık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

Cumhuriyet Başsavcılığımız Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından, Bazı basın yayın organları ile sosyal medya platformlarında yayınlanan/paylaşılan video içeriğinde, 07/04/2026 günü İstanbul ili Beşiktaş İlçesi İsrail Konsolosluğu önünde gerçekleştirilen terör saldırısı sırasında, Devletimizin güvenliğini, kamu düzenini sağlamak ve vatandaşlarımızın can güvenliğini temin etmek amacıyla görev yapan Türk Polis Teşkilatı'na yönelik olarak, olay yerinde bulunan şahıs/şahıslar tarafından aşağılayıcı ve alaycı ifadeler kullanıldığı tespit edilmiştir.

Söz konusu şahıslar tarafından, terör saldırısına müdahalede bulunan Türk polisine hitaben "Sen sağ bek, ben sol bek" şeklinde ifadeler sarf edildiği, bu suretle görevini ifa eden emniyet güçlerinin ciddiyetinin küçümsendiği ve kamuoyu nezdinde itibarsızlaştırmaya çalışıldığı anlaşılmıştır. Özellikle aktif bir güvenlik tehdidinin devam ettiği esnada, hayatını ortaya koyarak görev yapan kolluk kuvvetlerine yönelik bu ifadelerin kullanılması, kamu vicdanını derinden yaralayan niteliktedir. Devletin huzur ve güvenliğinin teminatı olan Türk Polis Teşkilatı'na yönelik bu tarz ifadelerin, yalnızca bireysel bir saygısızlık olarak değerlendirilemeyeceği, aynı zamanda toplumun önemli bir kesimini tahkir ederek kamu düzenini bozmaya elverişli nitelik taşıdığı değerlendirilmiştir.

Bu kapsamda şüpheli şahısların eylemlerinin Türk Ceza Kanunu'nun 301/2 maddesinde düzenlenen "Devletin Emniyet Teşkilatını Alenen Aşağılama" suçu ve Türk Ceza Kanunu 216/1. Maddesinde düzenlenen "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama" suçu kapsamında kaldığı değerlendirilerek Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen soruşturma başlatılmış olup, olayla bağlantılı şüpheli şahısların kimliklerinin tespitine ve yakalanmalarına yönelik çalışmalar titizlikle sürdürülmektedir.

Cumhuriyet Başsavcılığımız, Devletimizin en temel kurumlarından biri olan ve kamu düzeninin sağlanmasında asli görev ifa eden Türk Polis Teşkilatı’na yönelik bu nitelikteki aşağılayıcı ve kamu düzenini zedeleyici eylemler karşısında, mevzuatın kendisine verdiği görev ve yetki çerçevesinde gerekli tüm adli işlemleri kararlılıkla ve titizlikle yürütmeye devam edecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."