Dolar endeksinde görülen bu düşüşte, ABD ve İran arasındaki çatışmaların hafta sonu durdurulmasından kaynaklandı.

Gerilimin azalması petrol fiyatlarının gerilemesi ve arz kesintileri ile enflasyon endişelerini de azalttı.

Geçtiğimiz hafta 101,55 puana kadar yükselen petrol fiyatları yeni haftada kazançlarının bir kısmını geri verdi. Dolar endeksi bugün sabah seansında 08.02'de 101,213 puana geriledi.

SALDIRILAR ASKIYA ALINDI

ABD, Cuma günü geç saatlerde başlayan yaklaşık iki haftalık İran'a yönelik saldırılarını resmi bir açıklama yapmadan askıya alırken, Tahran da misilleme amaçlı askeri operasyonlarını sonlandırdığını ve Hürmüz Boğazı konusunda Umman ile görüşmeler yaptığını açıkladı

Öte yandan yatırımcıların gözü kulağı bu hafta açıklanacak olan Fed faiz kararı toplantısına çevrildi. Yetkililerin faiz oranlarını değiştirmemesi bekleniyor. Ancak bazı piyasa katılımcıları, merkez bankasının yenilenen enflasyon baskılarına yanıt olarak bu haftaki toplantıda bile harekete geçebileceğine inanıyor.

Yatırımcılar ayrıca, ekonominin gücüne dair yeni bilgiler edinmek için ikinci çeyrek GSYİH rakamlarını ve PCE enflasyon verilerini, ayrıca büyük ABD şirketlerinin kazançlarını bekliyor.

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