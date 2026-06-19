İran ve ABD arasındaki mutabakat zaptıyla sağlanan geniş çaplı ateşkesi reddeden İsrail, tüm uyarılara rağmen Lübnan'daki operasyonlarını sürdürüyor.

Ağır bombardıman dalgasına uyanan Lübnan'da 16 kişi öldü. İsrail'in hedefindeki Hizbullah ise ağır bir karşılık verdi.

İHA saldırısı sonucu 4 İsrail askeri araçlarında yanarak öldü. Aynı gün başka bir saldırıda 5 asker ağır yaralandı.

Bu saldırıdan sonra İsrail ordusundan korkulan açıklama geldi. İsrail Emniyet Bakanı Itamar Ben-Gvir "Lübnan yanmalı" yorumunu yaptı.

Ben Gvir, açıklamasında "ağlayan her İsrailli anne için, Lübnan'da bin anne ağlamalı... Lübnan yanmalı" dedi.

İsrail, Lübnan'a saldırıların devam edeceğini vurguladı. İran ise bugün gerçekleşecek olan barış görüşmelerini Lübnan'a yapılan saldırıları gerekçe göstererek iptal etti.

İran, saldırıların sürmesi durumunda mutabakat zaptını da iptal edeceğini duyurdu.

İran Parlamento Başkanı Muhammed Bagır Galibaf, ABD ve İsrail'i kast ederek "daha önce bir tokat yediler. Bu yoldan devam ederlerse daha sert bir tokat yiyecekler" dedi.