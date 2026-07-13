Yemen'deki İran destekli Husiler, Sana Uluslararası Havalimanı'na savaş uçaklarıyla düzenlenen saldırıdan Suudi Arabistan'ı sorumlu tutmasının ardından harekete geçti. Husiler, Suudi Arabistan'ın güneyindeki Abha Uluslararası Havalimanı'nı ve güneybatısındaki Kral Halid Hava Üssü'nü balistik füzelerle vurdu. Abha Uluslararası Havalimanı kapatıldı. Yemen'deki İran destekli Husiler, Sana Uluslararası Havalimanı'na yönelik hava saldırısından Suudi Arabistan'ı sorumlu tutarak misilleme gerçekleştirdiklerini duyurdu. Husiler tarafından yapılan açıklamada, Suudi Arabistan'ın güneyindeki Abha Uluslararası Havalimanı ile ülkenin güneybatısında bulunan stratejik öneme sahip Kral Halid Hava Üssü'nün insansız hava araçları ve füzelerle hedef alındığı bildirildi. Saldırıların ardından Suudi Arabistanlı yetkililer, güvenlik tedbirleri kapsamında Abha Uluslararası Havalimanı'nı sivil uçuşlara geçici olarak kapattı. Hava savunma sistemlerinin devreye alındığı ve füzelere karşı müdahalede bulunulduğu belirtilirken, bölgede askeri alarm seviyesinin yükseltildiği ifade edildi. Husi Ensarullah Siyasi Büro Üyesi Muhammed El-Farh yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Babülmendep Boğazı, Hürmüz ile birleşecek ve petrol fiyatları 200 dolara yükselecek."

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.