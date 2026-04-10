24 Şubat 2022'de Rusya'nın Ukrayna topraklarına yönelik başlattığı geniş çaplı işgal girişimiyle fitili ateşlenen savaş, dördüncü yılına girerken cephe hattından görüntüler gelmeye devam ediyor.

Son dönemde stratejik önemi artan ve dünyanın en büyük nükleer santrallerinden birine ev sahipliği yapan Zaporijya bölgesinde yoğunlaşan çatışmalar, bölgede yaşayan canlıları da olumsuz etkiledi.

Zaporijya hattında Rus birliklerinin başlattığı şiddetli bir taarruza karşı savunma pozisyonunda olan bir asker, siperler arasındaki hareketlilik sırasında harabeye dönmüş bir yapının yakınında bitkin bir köpek fark etti.

Çevredeki süregelen silah seslerine rağmen köpeğin yanına giden asker, açlıktan bir deri bir kemik kalmış hayvanın durumuna kayıtsız kalamadı. Çatışmanın en sıcak anlarında, hayatta kalmak için hayati önem taşıyan kendi kumanyasındaki son yiyecekleri köpekle paylaşan askerin bu tutumu, izleyenleri duygulandırdı.

GÖRÜNTÜLER VİRAL OLDU

Askerin kask kamerası tarafından kaydedilen o anlar, sosyal medya platformlarında paylaşılmasının ardından kısa sürede viral oldu. Görüntülerde, açlıktan ayakta durmakta zorlanan köpeğin askerin uzattığı yiyeceği ürkek bakışlarla yemesi, izleyenleri gözyaşlarına boğdu.