Hindistan'da aşırı sıcaklara karşı geleneksel yöntemlerle modern bir çözüm üreten mimar Gokul Goyal, evinin çatısını tamamen doğal malzemelerle kapladı.

Proje kapsamında yaklaşık 7 bin adet kil bardak ters çevrilerek çatının üzerine yan yana dizildi. Bardakların içinde kalan durgun hava, güneşten gelen yakıcı ısının beton çatıya geçmesini engelleyerek devasa bir doğal yalıtım tabakası oluşturdu.

GÜNEŞ IŞIĞININ YÜZDE 70'İ GERİ YANSITILIYOR

Kil bardakların üzeri su yalıtım malzemesi, beyaz çimento ve mozaik kaplama ile kaplandı. Çatının en üstündeki beyaz mozaik yüzey, güneş ışınlarının yaklaşık yüzde 70’ini doğrudan geri yansıtıyor. Kalan ısı ise bardakların arasındaki hava boşluğunda hapsoluyor.

Bu sayede çatı hem su sızdırmaz bir yapıya kavuşuyor hem de evin içindeki ısınma önlüyor. Hiçbir ek enerjiye ihtiyaç duymadan çalışan bu pasif yalıtım yöntemi sayesinde evin iç sıcaklığı tam 4 ila 5 derece düşüyor.

Evin kendiliğinden serin kalması, klima ve vantilatör kullanım ihtiyacını azaltarak elektrik faturalarında yüzde 20 ila 25 arasında tasarruf sağlıyor.