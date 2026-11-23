Kış aylarında artan ısınma ihtiyacına karşı bilim insanları, güneş ışığını doğrudan ısı enerjisine dönüştüren farklı bir sistem geliştirdi. Çatıya yerleştirilen özel bir kubbe aracılığıyla güneş ışığını toplayan teknoloji, bu enerjiyi şeffaf panellerden oluşan bir tünele aktararak ısı üretiyor. Deneylerde dış ortam sıcaklığı eksi 7 dereceye kadar düşerken sistemin iç yüzey sıcaklığı 30,9 dereceyi aştı.

GÜNEŞ IŞIĞINI TOPLAYARAK ISIYA DÖNÜŞTÜRÜYOR

Photothermal Solar Tunnel (Fototermal Güneş Tüneli) adı verilen sistem, geleneksel güneş panellerinden farklı bir çalışma prensibine sahip. Çatının üzerine yerleştirilen özel güneş kubbesi, farklı açılardan gelen güneş ışınlarını toplayarak tünel şeklindeki yapıya yönlendiriyor.

Tünel içerisinde sıralanan şeffaf panellerde ise demir oksit ve bakır sülfür nanoparçacıklarından oluşan özel ince kaplamalar bulunuyor. Bu kaplamalar, güneş ışığının ultraviyole ve kızılötesi bölümlerini emerek doğrudan ısı enerjisine dönüştürüyor. Görünür ışığın önemli bir bölümü ise panellerden geçmeye devam ediyor.

EKSİ 7 DERECEDE 30,9 DERECEYİ AŞTI

Araştırmacılar, geliştirdikleri sistemin performansını farklı hava koşullarında test etti. 9 Ocak 2025'te gerçekleştirilen deneyde dış ortam sıcaklığı eksi 5 ile eksi 7 derece arasında değişti. Buna rağmen tüneldeki fototermal panellerin yüzey sıcaklığı 30,9 derecenin üzerine çıktı.

Başka bir çalışmada ise dış ortam sıcaklığının eksi 6 derece olduğu koşullarda tünel sıcaklığının 45 dereceyi aştığı ölçüldü. Güneş ışığının yoğun olduğu deneylerde sistemin enerji dönüşüm verimliliği yüzde 60 olarak hesaplandı.

ELEKTRİK VE POMPA GEREKTİRMİYOR

Sistemin dikkat çeken özelliklerinden biri de çalışmak için elektrik enerjisine, pompalara veya sıvı dolaşımına ihtiyaç duymaması. Güneş ışığını doğrudan ısıya dönüştüren teknoloji, büyük depolama tankları gibi ek donanımlara da ihtiyaç duymadan çalışacak şekilde tasarlandı.

Araştırmacılar, bu yöntemin gelecekte binaların ısıtma ihtiyacının karşılanmasına katkı sağlayabilecek alternatiflerden biri olabileceğini değerlendiriyor ama sistem henüz araştırma ve deney aşamasında bulunuyor; elde edilen sıcaklık değerleri doğrudan bir evin tamamının ısıtılabildiği anlamına gelmiyor.