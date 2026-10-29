Başkent Meksiko'daki Martínez de la Torre Pazarı'nda hayata geçirilen uygulama, geniş çatı yüzeyini bir su toplama alanına dönüştürüyor. Düzenek, yılda 630 bin litreye kadar yağmur suyu toplayabilecek kapasiteye sahip.

ÇATIDAKİ BORULAR SUYU DEPOLARA TAŞIYOR

Pazarın testere dişini andıran eğimli çatıları, yağmur suyunu belirli noktalarda biriktiriyor. Buradan oluklar ve borular aracılığıyla aşağı taşınan su, binanın yanında bulunan depolama tanklarına aktarılıyor.

Toplam 860 metrekarelik çatı alanından yararlanan düzenekte, her biri 1000 litre kapasiteli 10 su deposu bulunuyor. Böylece yağışlı günlerde toplanan su, ihtiyaç duyulduğunda kullanılmak üzere saklanıyor.

Depolara ulaşan su önce yaprakları ve büyük parçacıkları tutan süzgeçlerden geçiyor. Ardından zeolit ve aktif karbon filtreleriyle temizleniyor. Son aşamada ultraviyole ışık ve kontrollü klorlama uygulanarak sudaki mikroorganizmaların giderilmesi sağlanıyor.

DÖRT AYLIK SU İHTİYACINI KARŞILAYABİLİYOR

Arıtılan yağmur suyu, pazarın tuvaletlerinde ve günlük su ihtiyaçlarında kullanılmak üzere hazırlanıyor. Böylece yağışların yoğun olduğu dönemlerde şehir şebekesinden alınan su miktarı önemli ölçüde azaltılabiliyor.

Kurulan düzeneğin kapasitesi, pazarın yılda yaklaşık dört ay boyunca şebeke suyuna ihtiyaç duymadan çalışmasına imkân verecek şekilde hesaplandı. Ancak bu sürenin gerçekleşmesi, yağış miktarına ve su tüketimine bağlı.

Meksiko yönetimi, yağmur suyunu toplayıp arıtan benzer düzenekleri başka pazar yerlerine de kurmaya başladı. Bu uygulama sayesinde çatılardan akıp giden yağmur suyu, günlük ihtiyaçların karşılanmasında değerlendirilebilecek bir kaynağa dönüşüyor.