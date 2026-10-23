Çatlaklar oluşan 3 katlı bina tahliye edildi

Mersin'in Yenişehir ilçesine bağlı Gazi Mahallesi 1305 Sokak'taki 3 katlı binanın çeşitli bölümlerinde henüz bilinmeyen nedenle çatlaklar oluştu. Binada yaşayan vatandaşlar tedbir amacıyla tahliye edildi.
İhbar üzerine bölgeye Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, AFAD, polis ve Yenişehir Belediyesi ekipleri sevk edildi. Ekipler bölgede güvenlik önlemi aldı.
Yenişehir Kaymakamı Nevzat Şengök de binada inceleme yapan yetkililerden bilgi aldı.
Binada yaşayan yaklaşık 40 kişinin Yenişehir Belediyesi Misafirevi'nde misafir edileceği bildirildi.