Mutfaklarımızın en ekonomik ve besleyici protein kaynaklarından biri olan yumurtayı kartonundan çıkardığınızda çatlak olduğunu fark ederseniz ne yaparsınız? Birçok kişi "Bir şey olmaz" diyerek pişirmeye devam etse de, uzmanlar çatlak yumurtalar konusunda hayati bir uyarıda bulunuyor: Yumurtanın ne zaman ve nerede çatladığı, sağlığınız için ölümcül bir fark yaratabilir.

Yumurta, hem pratikliği hem de besin değeriyle kahvaltılarımızın vazgeçilmezidir. Tarım bakanlığı verilerine göre sadece 74 kalori olan büyük boy bir yumurta, tam 6.2 gram kaliteli protein içerir. Birçoğumuz markette alışveriş yaparken yumurta kartonunu açıp kontrol etmeyi alışkanlık haline getirmiştir; ancak bazen gözden kaçan ya da eve dönüş yolunda hasar gören çatlak yumurtalar kahvaltı planlarınızı altüst edebilir.

YUMURTAYI VAKİT KAYBETMEDEN ÇÖPE ATIN

Eğer marketten aldığınız kartonun içinde zaten çatlamış bir yumurta bulursanız, hiç risk almadan onu hemen çöpe atmanız gerekir. Yumurtanın kabuğunda oluşan çatlaklar, dış dünyadaki zararlı bakterilerin (özellikle ölümcül gıda zehirlenmelerine yol açan Salmonella bakterisinin) içeri sızması için açık bir kapı anlamına gelir.

Gıda Güvenliği ve Denetim Servisleri, daha alışveriş esnasında kartonları incelerken çatlak yumurta barındıran paketlerin kesinlikle reddedilmesini tavsiye ediyor. Yapılan bilimsel araştırmalar da zayıf veya çatlak kabuğa sahip yumurtalarda Salmonella riskinin çok daha yüksek olduğunu açıkça ortaya koyuyor.

YANLIŞLIKLA ÇATLARSA KURTARABİLİRSİNİZ

Yumurtayı marketten sağlam getirdiniz ancak evde tezgahın üzerinde veya buzdolabına dizerken yanlışlıkla kendiniz çatlattıysanız, paniğe gerek yok. Doğru yöntemlerle bu yumurtayı hala güvenle tüketebilirsiniz:

Hemen Başka Kaba Alın: Çatlayan yumurtayı kabuğunda bırakmayın. Hemen temiz, hava geçirmeyen, kapaklı bir saklama kabına kırın.

Buzdolabı Süresi: Bu şekilde kaba aldığınız çatlak yumurtayı buzdolabında en fazla 2 gün muhafaza edebilir ve bu süre içinde tüketmelisiniz.

Yüksek Ateşte Pişirin: Bu yumurtayı omlet, menemen veya çırpılmış yumurta gibi tariflerde kullanmadan önce, olası bakterileri tamamen öldürmek için çok iyi piştiğinden emin olmalısınız.

Eğer yumurta, ocakta veya pişirme cihazında haşlanırken (kaynarken) çatladıysa, endişelenmenize gerek yok. Bu yumurtayı normal bir şekilde soyup güvenle yiyebilirsiniz.

ÇATLAK YA DA ARTAN YUMURTALARI SAKLAMANIN DOĞRU YOLU

Evde kazara çatlayan ya da tariflerden artan bütün yumurtaları, yumurta aklarını ve sarılarını dondurarak ömürlerini uzatabileceğinizi biliyor muydunuz? İşte formülü:

Yumurta Akları: Yumurtanın sadece akını dondurucuda tam 1 yıl boyunca güvenle saklayabilirsiniz. Pratik bir yöntem olarak, yumurta aklarını buz küpü tepsilerine porsiyonlayarak dondurabilirsiniz.

Bütün Yumurta: Çatlayan bütün bir yumurtayı dondurmak istiyorsanız, önce beyazını ve sarısını bir kapta güzelce çırpın. Ardından ağzı sıkıca kapanan mühürlü bir kaba koyarak dondurucuya atın; bu şekilde 1 yıla kadar taze kalacaktır.

Yumurta Sarısı: Dikkat! Ayrılmış yumurta sarıları tek başına dondurulmaya uygun değildir, yapıları bozulur.

Mutfakta gıda güvenliğini elden bırakmamak adına, kaynağını ve ne zaman çatladığını bilmediğiniz market yumurtalarını doğrudan eleyin; ancak evdeki küçük kazalarda doğru saklama ve tam pişirme teknikleriyle israfın önüne geçin.