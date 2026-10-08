1. FİLİZLENDİRİLMİŞ TAHIL EKMEĞİ

Listenin ilk sırasında filizlendirilmiş tahıllardan yapılan ekmek bulunuyor. Bu ekmek, buğday, arpa ve darı gibi tahılların kontrollü koşullarda filizlendirilmesinin ardından hazırlanıyor.

Filizlenme süreci, tahıllardaki bazı bileşiklerin parçalanmasını sağlayarak demir ve çinko gibi minerallerin vücut tarafından kullanılabilirliğini artırabiliyor. Lif ve protein içeriğiyle de dikkat çeken filizlendirilmiş tahıl ekmeği, değerlendirmede en besleyici seçenek olarak öne çıkıyor.