Sağlık ve beslenme alanında yayın yapan Health dergisinde yer alan diyetisyen değerlendirmesinde, ekmek çeşitleri besin değerlerine göre karşılaştırıldı. Tam buğday ve ekşi mayalı ekmekler üst sıralarda yer alsa da listenin zirvesine farklı bir çeşit yerleşti. İşte besin değerleriyle öne çıkan en sağlıklı 8 ekmek çeşidi...

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