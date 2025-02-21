Türkiye'nin en sevilen lezzetlerinden çay, doğru demlenmemesi durumunda sağlığa zararla bir bileşene dönüşebiliyor.





Diyetisyenler, bağışıklık sistemi için bitki çaylarını tavsiye etse de, Türkiye'de tüketilen çayların büyük bölümü siyah çaydan oluşmakta. Kış günlerinde milyonlarca insanın vazgeçemediği bu lezzeti demlerken dikkat etmeniz gereken noktalar ise şu şekilde:



ÇAYI SICAK OCAKTA BEKLETMEYİN



Demlediğiniz çayın acı olmaması ve uzun süre dayanması için çayı uzun süre sıcak ocakta bekletmemelisiniz.



Altı açık ocakta bekletilen çay, kısa sürede acı hale dönüşür. Bu yüzden çayı demledikten sonra mutlaka ocak üzerinden alın. Uzmanlar, uzun süre boyunca ısıya maruz bırakılmış demlenmiş çayların mide kanseri başta olmak üzere gastrit ve ülser gibi sorunlara yol açabileceğine dikkat çekmekte.



OCAĞIN ALTINI SONUNA KADAR AÇMAYIN



Bir başka bilmeniz gereken uyarı ise çayı kesinlikle yüksek ısıya maruz bırakmamanızdır. Yüksek ısıda kalan ve demlenen çay sağlığınız için büyük sorunlara yol açabilir. İçilen bu çay ilerleyen zamanlarda yemek borusu kanseri gibi sorunlara yol açabilir.





Kafe ve çay ocakları gibi yerlerde içtiğiniz çayların yüksek ısıya maruz kalıp kalmadığını anlamak istiyorsanız eğer çay acımaya yüz tutmuş ve fazla buruk bir tat bırakıyorsa o çayı içmeyin çünkü zararlıdır.



ÇAYI MUTLAKA KAYNAMAMIŞ SU İLE DEMLEYİN

Sol Meydan'ın derlemesine göre çayı mutlaka kaynamamış su ile demlemek gerekiyor. Aşırı bir şekilde kaynamış su çaya döküldüğü zaman çayın içerisinde bazı bakterilerin oluşmasına neden olabilir. Çayın acıması da işte bu yüzden oluşmaktadır.

Çay demlerken yapılan bir başka hata ise Akşam gazetesi tarafından paylaşılmış. Buna göre henüz çay sucu daha sıcakken üst demliğe çay konulması. Bu hata nedeniyle çay rutubetlenir ve daha yeni demlenmiş olmasına rağmen bayatlamış olur.

Çayla ilgili uyarılarımız bu şekildedir. Sizlerde bilgileri arkadaşlarınızla paylaşıp onların yararlanmasını sağlayın.