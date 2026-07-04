Hatay'ın İskenderun ilçesinde bulunan Çay Mahallesi'nde arkadaşıyla birlikte bir kıraathanenin önünde oturan Selim Yıldız'ın başına, iki katlı bir binadan kopan beton parçası düştü.

Darbenin etkisiyle yere yığılan Yıldız için çevredekiler 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

BİNA SAKİNLERİNDEN ŞİKAYETÇİ OLDU

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yıldız'ın başına 11 dikiş atıldı. Tedavisi tamamlanan Yıldız taburcu edildikten sonra polis merkezine giderek bina sakinlerinden şikayetçi oldu

‘TAŞ DÜŞÜNCE ANİDEN YERE YIĞILDIM’

Yaşadığı korku dolu anları anlatan Yıldız, “Kaldırımda sohbet ederken, başıma beton parçaları düştü. Ani gelişen bir olaydı. Halka açık bir yer, önlem alınması gerekiyor. Orada bir çocuk da olabilirdi. Taş düşünce aniden yere yığıldım. Ciddi bir kanamam vardı. Hastanede dikiş attılar. Ayağımı ve kolumu hareket ettiremiyorum” dedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.