Kısa adı ÇAY-KUR olan ve devlet adına tüm Doğu Karadeniz Bölgesinde alımları yapan Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü 2026 Doğu Karadeniz yaş çay kampanyasını 20 Mayıs’ta açmıştı.

ÇAY-KUR kampanyayı açmadan önce 2026 yılının ilk zammını 8 Nisan 2026 tarihinde yüzde 10 olarak yaptı.

İşletme bu zamdan sonra 22 Mayıs 2026 Cuma günü bu kez yüzde 15 oranında bir zam daha yaptı.

Böylece Çay-Kur 2026 yılının ilk yedi ayında toplumda yüzde 40 oranında zam yapmış oldu.

YENİ ZAMLAR YARINDAN İTİBAREN GEÇERLİ

Kuru çaya bu yıl içerisinde yüzde 40 oranında zam yapan Çay-Kur 2026 yılının yaş çayının kilosunda 35 lira olarak açıklanırken yaş çaya yapılan toplam zam da yüzde 38 olarak gerçekleşmişti.

Çay-Kur’un yeni ve yüzde 15’lik zamlı fiyatları 6 Temmuz 2026 pazartesi gününden itibaren yürürlüğe girecek.

Çay-Kur’un bu son zammı bakanlıkça da onaylandı.