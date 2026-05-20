Sakarya’da çay ocağı işleten şahısların, gelen erkek müşterilere para karşılığı kadın yönlendirerek fuhşa aracılık ettiği ortaya çıktı. Emniyet güçlerinin düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 4 şüpheli mahkemece tutuklanırken, fuhuş bataklığına sürüklenen 5 kadın ise kurtarıldı.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Adapazarı ilçesinde faaliyet gösteren iki farklı çay ocağını teknik ve fiziki takibe aldı. 15-18 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen titiz incelemeler sonucunda, işletme sahiplerinin çay ocaklarını adeta birer buluşma noktası olarak kullandığı belirlendi. Mekan sahiplerinin, gelen müşterilerle maddi kazanç karşılığında anlaşarak fuhşun önünü açtığı ve yer temin ettiği tespit edildi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

Delillerin toplanmasının ardından düğmeye basan ahlak polisi, düzenlediği baskınlarla iş yeri sahipleri Ş.Ç. (53) ve A.K. (56) ile fuhşa aracılık ettikleri belirlenen N.K. (48) ve Y.G.’yi (42) kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki sorgu işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı, çıkarıldıkları mahkeme tarafından "Fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etme" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.