Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yağış uyarısının ardından kentte etkisini sürdüren sağanak, Munzur Çayı’nın debisini artırdı. Artan su seviyesiyle birlikte çay taşarken, taşkın çevredeki alanlarda hasara yol açtı.
Taşkın nedeniyle Tunceli-Ovacık kara yolunda ciddi tahribat meydana geldi. Sel sularının etkili olduğu noktalarda asfaltın yer yer çöktüğü, taş ve toprak yığınlarının yolu kapladığı görüldü.
Ulaşıma kapatılan yolda ekipler tarafından temizlik ve onarım çalışmaları başlatıldı. Yetkililer, sürücülere alternatif güzergahları kullanmaları yönünde uyarıda bulunurken, taşkın riskinin sürdüğünü belirterek vatandaşların dere yataklarından uzak durmasını istedi. Yolda oluşan hasar ise dronla havadan görüntülendi.