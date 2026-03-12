Orta Doğu’daki çatışmalar, Hindistan’da mutfaklara kadar sirayet etti. Ülke genelinde birçok kantin ve yurt, sıcak yemekler, içecekler hatta çayı menülerden çıkarmak zorunda kalıyor. Yerini ise fast food ve limonlu su gibi daha basit alternatifler alıyor.

AŞÇILAR DAHA AZ YAKIT TÜKETEN YEMEKLERİ YAPIYOR

Aşçılar, sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) stoklarını daha uzun süre kullanabilmek için daha az enerji gerektiren yemeklere yöneliyor. Kantinler ve yurtlar, sınırlı kaynaklarla menüleri basitleştirerek gaz tüketimini azaltmaya çalışıyor.

Sıkıntı, Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi üzerinden gemi trafiğinin savaş nedeniyle fiilen durmasının ardından ortaya çıktı. Bu durum, enerji ve nakliye maliyetlerini yükseltirken, Orta Doğu’daki petrol ve gaz üreticilerinin kapasitesini de olumsuz etkiledi.

Hindistan, dünyanın en büyük ikinci LPG ithalatçısı olarak, rafinerilere üretimi artırmaları için acil talimatlar verdi. Ancak kantinler ve yurtlar, arzın hâlâ yetersiz olduğunu ve menülerde hızlı değişiklikler yapmak zorunda kaldıklarını bildiriyor.

MENÜDE DEĞİŞİKLİĞE GİDİLDİ

Batıdaki Gujarat eyaletinde bir otomobil yedek parça fabrikasının kantininde kızartma yemekleri kaldırıldı. Çayın yerine limonlu su, sıcak çorbanın yerine ise ayran veya yoğurt sunulmaya başlandı.

Güneydeki Tamil Nadu eyaletinde bir yurt derneği ise üyelerine çay, kahve yapmayı ve yassı ekmek (flatbread) pişirmeyi geçici olarak durdurmaları çağrısında bulundu. Bir dernek yetkilisi, “kantinin LPG yoğunluğu yüksek bazı yemekleri geçici olarak menüden çıkardığını ve tedarik normale döndüğünde eski menülere geri dönüleceğini” belirtti.

YURTLARA GAZ KISITLAMALARI GELDİ

Bengaluru PG (paying guest) Yurt Sahipleri Refah Derneği Başkanı Arunkumar DT, durumu “PG yurtlarımızda yaklaşık 4–5 günlük gaz stoku kaldı. Daha az enerji tüketen yemekler yapılırsa gaz tüpünün kullanım süresi iki gün daha uzatılabilir" şeklinde özetledi.

RESTORANLAR ETKİLENİYOR

Elara Securities analisti Karan Taurani, sınırlı pişirme yakıtının restoranların kapasitesini azaltabileceğini ve yemek teslimat platformlarındaki siparişleri de etkileyebileceğini söyledi. Taurani’ye göre, müşteriler elektrikli fırın ve fritöz kullanan hızlı servis restoran zincirlerine yönelmeye başlayabilir.

Yeni Delhi’de popüler bir yol kenarı lokantasında, “Bugün yalnızca pirinç ve mercimek servis ediyoruz” notu asıldı. Delhi Yüksek Mahkemesi kantini ise sıcak yemek servislerini durdurarak yalnızca sandviç sunmaya başladı.