Sivas’ın Koyulhisar ilçesinde meydana gelen trajik bir trafik kazasının ardından, akıntıya kapıldığı düşünülen 18 yaşındaki Esma Nur Hacıosmanoğlu’nu arama çalışmaları altıncı gününde de sürüyor. Kazanın şokuyla Kelkit Çayı’na düştüğü tahmin edilen genç kızı bulabilmek için ekipler adeta zamanla yarışıyor.

Geçtiğimiz hafta D-100 kara yolu Kalebaşı Tünel çıkışında yaşanan olayda, U.Y. (20) yönetimindeki otomobil kontrolden çıkarak takla attı. Araçta bulunan 17 yaşındaki Yağmur Hira Yazıcı hayatını kaybederken, sürücü ağır yaralandı. Kazadan yaralı kurtulan Esma Nur Hacıosmanoğlu'nun ise geçirdiği şokun etkisiyle yol kenarındaki Kelkit Çayı'na düştüğü değerlendiriliyor.

OLUMSUZ ŞARTLAR ÇALIŞMALARI GÜÇLEŞTİRİYOR

AFAD koordinesinde yürütülen geniş çaplı operasyona jandarma ve emniyete bağlı su altı arama ekipleri ile komandolar destek veriyor. Botlar, dalgıçlar ve dronların kullanıldığı çalışmalarda nehir yatağı didik didik taranıyor. Ancak bölgedeki sağanak yağışlar ve Kılıçkaya Barajı'nın kapaklarının açılması nedeniyle Kelkit Çayı'nın debisinin yükselmesi ve su altındaki görüş mesafesinin düşmesi ekiplerin işini oldukça zorlaştırıyor.

ARAMA ALANI TOKAT'A KADAR GENİŞLETİLDİ

Güçlü akıntıyı dikkate alan ekipler, arama koridorunu Tokat'ın Reşadiye ilçesi istikametine doğru genişletti. Kazanın yaşandığı noktadan yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Umurca köyü yakınlarında hem havadan dronlarla hem de karadan kıyı şeridinde amansız bir mücadele yürütülüyor.

Yoğun faaliyetlere rağmen talihsiz genç kıza ait henüz hiçbir ize rastlanamazken, olayla ilgili çok yönlü soruşturma devam ediyor.