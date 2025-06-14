BloombergHT'den İrfan Donat'ın aktardığına göre Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR), kuru çay fiyatlarına maliyet artışlarını gerekçe göstererek yüzde 15 zam yaptı.
Kuru çay fiyatlarına zam kararı, bugün itibariyle raflara yansımaya başladı.
Çaykur'dan henüz resmi bir açıklama yapılmadı ancak kurum yetkilileri zam oranını ve tarihini doğruladı.
Hatırlayacağı üzere kuru çaya en son geçen yıl eylül ayında yüzde 18 oranında zam yapılmıştı.
Artan yaş çay ürün fiyatı, işçi ve işletme maliyetlerini göz önünde bulunduran ÇAYKUR, kuru çaya bu yılın ilk zammını yapma kararı aldı.