Olay, önceki gün akşam saatlerinde Beytüşşebap ilçesine bağlı Taşarası köyü Komato mevkisinde meydana geldi. Balık avlamak için girdiği Habur-2 Çayı'nda akıntıya kapılan Erkan S., kısa süre sonra suda kayboldu. İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), UMKE ve diğer arama-kurtarma ekipleri sevk edildi.

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Arama çalışmalarında Şırnak AFAD'a bağlı 3 araç, 5 personel, 1 arama-kurtarma botu, 1 su üstü dronu ve 1 su altı dronu görev alıyor. Ayrıca Cizre Belediyesi İtfaiyesi'nden 4 dalgıç personel, Bitlis'in Tatvan ilçesinden Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği dalgıç ekibi ile Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Su Altı Arama ve Kurtarma Timi de çalışmalara destek veriyor. Ekiplerin yaptığı aramalarda Erkan S.'ye ait herhangi bir ize henüz ulaşılamazken, çay ve çevresindeki arama çalışmaları 3'üncü gününde aralıksız sürüyor.