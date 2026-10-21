Özellikle suyun sert olduğu bölgelerde çaydanlıkların iç yüzeyinde beyaz ve sert tortular oluşuyor. Bu birikintilerden kurtulmak için kullanılan yöntemlerden biri de limon tuzu. Doğru miktarda ve suyla birlikte kullanıldığında kirecin çözülmesine yardımcı oluyor.

KİREÇ TABAKASINI YUMUŞATIYOR

Limon tuzu olarak bilinen sitrik asit, suyun içindeki kalsiyum ve magnezyum minerallerinin oluşturduğu kireç birikintilerine karşı etkili olabiliyor. Asidik yapısı sayesinde çaydanlığın dibine yapışan tortuların çözülmesini kolaylaştırıyor.

Uygulama için çaydanlığın kireçli bölümünü örtecek kadar su dolduruluyor. Ardından suya yaklaşık bir yemek kaşığı limon tuzu eklenerek karışım kısa süre kaynatılıyor.

Ocak kapatıldıktan sonra suyun bir süre bekletilmesi, sertleşmiş kireç tabakasının gevşemesine yardımcı oluyor. Birikintinin yoğunluğuna göre işlemin tekrarlanması gerekebiliyor.

TEMİZLİKTEN SONRA İYİCE DURULAYIN

Bekleme süresinin ardından çaydanlıktaki karışım dökülüyor. Yumuşayan tortular, yüzeyi çizmeyen yumuşak bir sünger yardımıyla temizlenebiliyor.

Temizlik tamamlandıktan sonra çaydanlığın birkaç kez temiz suyla durulanması gerekiyor. İçinde yeniden temiz su kaynatılıp dökülmesi de limon tuzu kalıntılarının uzaklaştırılmasına yardımcı oluyor.

Limon tuzu özellikle paslanmaz çelik çaydanlıklarda kullanılabilse de alüminyum ve özel kaplamalı ürünlerde yüzeye zarar verebiliyor. Bu nedenle uygulama öncesinde üreticinin temizlik talimatlarının kontrol edilmesi önem taşıyor.