Günlük alışkanlıklarımızdan biri olan poşet çay, bilim insanlarının son çalışmalarıyla beklenmedik bir şekilde gündeme geldi.

Özellikle piramit veya ipeksi dokulu poşetlerde kullanılan plastik malzemelerin, sıcak suyla temas ettiğinde suya mikroskobik boyutta yabancı maddeler saldığı ortaya çıktı. Uzmanlar, bu parçacıkların sadece laboratuvar ortamında tespit edilebildiğini, tüketicilerin fark etmesinin neredeyse imkansız olduğunu belirtiyor. Bu durum, çay içme alışkanlıklarımızı yeniden değerlendirmemiz gerektiğini düşündürüyor.

ÇAY POŞETLERİ TEK TEK İNCELENDİ

Montreal’de gerçekleştirilen araştırmada, naylon ve polietilen tereftalat (PET) içeren çay poşetleri detaylı şekilde analiz edildi.

Çay yapraklarından arındırılan poşetler, 95 derece sıcaklıktaki suya bırakıldığında, her bir poşetten yaklaşık 11,6 milyar mikroplastik ve 3,1 milyar nanoplastik parçacığının suya karıştığı saptandı. Araştırmacılar, bu suyu su pirelerine (Daphnia magna) maruz bırakarak etkilerini gözlemledi. Sonuçlar, canlıların doğrudan ölmediğini gösterse de anatomik yapılarında ve yüzme davranışlarında ciddi bozulmalar görüldü. Bu bulgular, plastik parçacıkların sadece çevresel atık değil, aynı zamanda biyolojik bir risk oluşturduğunu ortaya koyuyor.

GELENEKSEL ÇAY DEMLEME YÖNETİMİ TERCİH EDİN

Bilimsel makale, plastik içeren poşetlerin yüksek ısıya maruz kaldığında yapısal bütünlüklerini hızla kaybettiklerini vurguluyor.

Uzmanlar, hem bireysel sağlık hem de çevresel sürdürülebilirlik açısından plastik içermeyen kağıt poşetlerin veya geleneksel dökme çay yöntemlerinin tercih edilmesini öneriyor. Pratik görünse de plastikli poşetlerin uzun vadeli etkileri üzerine araştırmaların devam edeceği bildiriliyor.