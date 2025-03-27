Rize Belediyesi, Organize Sanayi Bölgesi’nde kurulan bir fabrikada çay atıklarının geri dönüştürülmesi ile ekonomiye katkı sağlanıyor. Bu mangal kömürü fabrikasında, çay üretim sürecinde çıkan ve "çay çöpü" olarak bilinen atıklar, ileri dönüşüm teknolojileriyle farklı ürünlere dönüştürülüyor.

Çay çöpü denilen bu atıklar önce pelet haline getirilirken, karbon işlemiyle mangal kömürüne dönüşüyor. Üretim sırasında ortaya çıkan sıvı ise organik gübreye çevriliyor. Öte yandan süreçte meydana gelen metan gazı enerji üretiminde kullanılarak tesiste geri kazanılırken, çay atığının tamamı değerlendiriliyor.

ÇAYIN ÇÖPÜNDEN ELDE EDİLEN BU ORGANİK GÜBRE DIŞ PAZARDA SATILIYOR

Fabrika, sürdürülebilirlik açısından da önemli bir adım atarak çatısına kurulan 620 KW gücünde güneş panelleri ile kendi elektriğini üretiyor. Aynı zamanda tesisin 70'in üzerinde çalışanı var. Çay çöpünden elde edilen organik gübre, iç piyasanın yanı sıra Almanya ve Gürcistan gibi dış pazarlarda da talep görüyor fakat Türkiye'de daha fazla tüketilmesi hedefleniyor. Organik gübre üretimi için üniversitelerle iş birliği yapılırken, bu alanda bilimsel çalışmalar da devam ediyor.

Fabrika, aylık 100 ton üretim kapasitesine sahip ve bu üretimle Almanya, Gürcistan ve Türkiye’deki 30 farklı şehre ürün gönderiyor. Üretim arttıkça diğer bölgelere de sevkiyat yapılması planlanıyor.