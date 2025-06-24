Türklerin asla vazgeçemediği içecekler arasında yer alan çay, tüm öğünlerin molaların dostu. Fakat bu çayı bu kadar sevmemize rağmen demleme konusunda hala profesyonel değiliz. Lezzetinin tartışmaya kapalı olduğu çayı demlemenin püf noktaları var. Böylece içtiğiniz çay ettiğiniz sohbeti daha da kaliteli bir hale getirecek.

ÇAY DEMLERKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR:

İlk olarak kaliteli su kullanılması gerekiyor. Musluk suyu kullanıyorsanız derhal bundan vazgeçmelisiniz. Bunun yerine klor ve tortudan arındırılmış su tercih edilmeli. Nötr bir surun tadı çayın aromasını daha da ortaya çıkaracaktır.

SU, DEMLİK VE DİNLENME SÜRESİ

Çay demlerken diğer önemli husus ise çayın kalitesi ve taze olması. Tozlu ya da bayatlamış yaprak çayları, çayın tadını bozar. Bunun için taze çay yaprakları kullanın.

En önemli detay ise çaydanlık. Çay yapacağınız demliği önceden ısıtın. Bunun için porselen ya da cam demlik kullanabilir, su ile çalkalayarak ısıtabilirsiniz. Bu detay çayın aromasını koruyacak ve daha iyi demlenmesini sağlayacaktır.

Çayın demlenme süresi ve ısısı da çayın tadını etkileyecektir. Su kaynadıktan birkaç dakika bekletin ve çayın üzerinde dökün. Daha sonra çayı 10 dakika kadar kısık ateşte demlenmeye bırakın. Çayın acı tadını kaynar su azaltacak.

Herkesin yaptığı hatalardan biri de çayın demlenirken karıştırılması. Bu tozların yukarı çıkmasını ve çayın bulanıklaşmasına neden olur. Bu yüzden çayı hafifçe sallamanız yeterli.