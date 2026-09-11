

Bir ekosistemde tek bir türün varlığı bile doğal dengeleri değiştirebiliyor. Bunun dikkat çekici örneklerinden biri ise Kansas ovalarında yapılan uzun soluklu araştırmayla ortaya çıktı. Yıllar önce bölgeye yeniden getirilen bizonların, çayırlardaki bitki çeşitliliğini beklenenden çok daha fazla artırdığı belirlendi.

1987 yılında Kansas ovalarına farklı bölgelerden 30 bizon getirildi. Konza Prairie Biyolojik İstasyonu'nda yürütülen araştırmada, yıl boyunca bizonların otladığı alanlar, mevsimsel olarak sığırların bulunduğu bölgeler ve büyük otçulların olmadığı alanlar karşılaştırıldı.

Yaklaşık 30 yılın sonunda ortaya çıkan sonuç dikkat çekti. Yıl boyunca bizonların otladığı alanlarda yerli bitki çeşitliliğinin, büyük otçulların bulunmadığı bölgelere kıyasla yüzde 103 daha yüksek olduğu tespit edildi.

BİZONLARIN OTLAMA ŞEKLİ DENGEYİ DEĞİŞTİRDİ

Araştırmacılar, bu artışın bizonların beslenme ve hareket biçimleriyle bağlantılı olduğunu belirtiyor. Özellikle otlarla beslenen bizonlar, yeni filizlerin bulunduğu bölgelere tekrar tekrar giderek bazı bitkilerin baskın hale gelmesini engelliyor.

Hayvanların otlama sırasında toprağı bozması ve toz banyosu yaptıkları alanlar oluşturması da farklı bitkilerin yetişebilmesi için yeni koşullar meydana getiriyor.

SAYILARDA DİKKAT ÇEKEN ARTIŞ

1994-2010 yılları arasında yapılan gözlemlerde, bizonların bulunduğu alanlarda yerli türlerin sayısının düzenli biçimde arttığı belirlendi. 2020 yılına gelindiğinde bitki çeşitliliği, büyük otçulların bulunmadığı alanların yüzde 103 üzerine çıktı. Üstelik artış istilacı bitkilerden kaynaklanmadı. Bölgeye özgü çayır bitkilerinin yaygınlaşması, çeşitlilikteki yükselişin temel nedeni oldu.

KURAKLIK SONRASINDA BİLE TOPARLANDI

Bizonların etkisi yalnızca normal koşullarda görülmedi. 2011-2012 yıllarında yaşanan şiddetli kuraklık, çeşitlilikte geçici bir düşüşe neden olsa da bölge kısa süre içinde yeniden toparlandı. Araştırmacılar, farklı bitkilerin kaynakları farklı biçimlerde kullanmasının ekosistemin kuraklık sonrasında kendini yenilemesine yardımcı olabileceğini belirtiyor.