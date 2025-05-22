Geçtiğimiz mart ayında yapılan ve değerinin 4’te 1’i fiyatı olan 20 milyar liraya sonuçlanan Çayırhan Termik Santrali ile maden sahasının satış ihalesi onaylandı. İhaleyi kazanan Akçadağ İnşaat Enerji Madencilik A.Ş alımdan vazgeçer ya da yükümlüklerini yerine getiremezse Çayırhan 19.9 milyar liraya ve daha ucuz fiyata Katar ortaklığındaki ‘’Aslan Yapı ve Thirty Five’’ grubuna gidecek. İşçilerin satışı durdurmak için Ankara’ya yürüdüğü, yer üstünde ve madenin derinliklerine kendilerini kilitleyerek bir dizi eylem yaptığı Çayırhan’ın ihalesinde onay süreci gecikince işçilerde umut oluşmuştu.

ARAÇ MUAYENEYE DE ONAY

Fiyatın aşırı düşük kalması nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ihaleyi iptal edebileceği ifade ediliyordu. Çayırhan’ın gerçek değerinin en az 80 milyar lira olduğu belirtilirken tesisin kendi kazancıyla özelleştirme bedelini çok kısa sürede ödeyebileceği hesaplanıyor. Araç muayene istasyonlarının 20 yıl boyunca özelleştirilmesi için şubat ayında yapılan ihale de Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından resmen onaylandı. Buna göre birinci ve ikinci bölgeye sırasıyla 830 milyon dolar ve 890 milyon dolarla en yüksek teklifleri veren Türk, ABD, İspanyol ve Arjantinli şirketlerin oluşturduğu MOI ortak girişim grubu araç muayene istasyonlarının yeni patronu oldu. Bu grup alımdan vazgeçer ya da yükümlülüklerini yerine getiremezse ikinci sıradaki iş AGTT ortaklığına teklif edilecek.