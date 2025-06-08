İtirazlara rağmen sadece 5 yıllık kârı karşılığında özelleştirilen Çayırhan Termik Santrali ile maden sahası 31 Temmuz’da şirkete devredilecek. Çayırhan’ı 20 milyar liraya satın alan Akçadağ Grubu paranın tamamını peşin ödemek yerine 4 milyarlık peşinatı yatırdı. Devlet bu parayı trafik cezalarıyla sadece 9 günde topluyor. Firma devlete ödemesi gereken 16 milyarı bankaya yatırıp faizin yarısıyla taksitleri ödeyecek, yarısını kasaya atacak. Dahası işletmeden elde edeceği kâr ve faizle firma servetini katlarken devlet büyük zarar edecek.

1 TAKSİT 6 GÜNLÜK CEZA

İhalesi 7 Mart’ta yapılan Çayırhan’ın özelleştirmesi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından 21 Mayıs’ta onaylanmıştı. İhaleyi kazanan Akçadağ firması onay sonrası Çayırhan’ı tekrar inceledi, çok kârlı olduğu sonucuna varıp devralacağını iktidara bildirdi. Görüşmelerin sonucunda devir işleminin 31 Temmuz Perşembe günü yapılmasına karar verildi. Devirde termik santral, santralin tüm taşınırları, gayrimenkulleri, 800 lojman, arsalar, arazilerin mülkü ile maden sahasının işletme hakkı bir bütün halinde şirkete verilecek.

Firmanın 20 milyar liralık bedeli, yüzde 20’si peşin 6 yıllık taksitle ödeyeceği bildirildi. Buna göre devir sırasında 4 milyar lira verilecek, geriye kalan 16 milyar lira yıllık 2 milyar 667 milyon liralık taksitlerle 6 yılda ödenecek. Peşinat için ödenen 4 milyar lirayı devlet trafik cezaları yoluyla sadece 9 günde topluyor. Yaklaşık 2.7 milyarlık yıllık taksit ise sadece 6 günlük ceza parası. Çayırhan’ın 20 milyarlık toplam bedeli de 45 günlük trafik cezasına karşılık geliyor.

Banka faizi yerine TÜİK faizi

Çayırhan’ın 6 yılda ödenecek taksitlerine güncel faiz yerine Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) maaşları budayan düşük enflasyonu uygulanacak. Bu faiz yıllık tüketici ve üretici enflasyonlarının ortalaması kadar olacak. Mayıs itibarıyla bu oran sadece yüzde 29. Bankaların kredi faizleri ise yüzde 75 civarında. 2026’da ilk taksite uygulanacak faiz yüzde 20’lere inecek. Firma taksit için ayırdığı 16 milyar lirayı faize yatırırsa bir yılda 8 milyar lira faiz kazanacak. Bunun 3.2 milyarıyla (2.6 milyarı anapara 600 milyon lirası TÜİK faizi) ilk taksiti ödeyecek, geri kalan 4.8 milyarı kasaya atacak.

Çayırhan’ın 5 yıllık kârı

Çayırhan’ın satış bedeli bugünkü kurlarla 512.8 milyon dolar ediyor. Bu tutar, yılda 100 milyon dolar kâr ettiği söylenen Çayırhan’ın sadece 5 yıllık kârına eşit. Firma, Çayırhan’ın bir yıllık kârıyla, ödediği peşinatı geri alabilecek. Yıllık 68.4 milyon dolarlık taksitleri de yine 100 milyon dolarlık kârıyla ödeyip artan 31.6 milyon doları kasaya atacak. 6 yılın sonunda hem taksitler bitecek hem de kasada artan kârdan yaklaşık 190 milyon dolar (yaklaşık 7.4 milyar TL) birikecek. Geri kalan yılların tüm kârı firmaya akacak.