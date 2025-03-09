Ankara’nın Nallıhan ilçesindeki Çayırhan Termik Santrali ve Maden Sahası ihalesini Akçadağ İnşaat Enerji Madencilik Anonim Şirketi’nin kazanmasının ardından gözler bu firmaya çevrildi. Maden sahasını, 20 milyar lira bedelle 2059 yılına kadar işletecek olan firmanın geçmişine bakıldığında TBMM gündeminde AKP’nin eski bakanlarından Nurettin Canikli ile anıldığı görüldü.

AYNI ADRESTEYDİLER

İktidar yakınlığıyla bilinen firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Yavuz Akçadağ, bu görevi 2022 yılında ODTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümün’den mezun olan 31 yaşındaki oğlu Şeyhmus Furkan Akçadağ’a devretti. Şeyhmus Furkan Akçadağ’ın şirket adresi, eski Başbakan Yardımcısı ve Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli’nin adresi ile aynı çıkmış ve bu konu CHP tarafından TBMM’de gündeme getirilmişti.

İki isim de İstanbul Üsküdar’daki Palmiye Apartmanı No-1 adresindeki büroyu kullanıyordu. CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında FETÖ’yle iltisaklı oldukları gerekçesiyle TMSF tarafından el konulan ve kayyum atanan şirketlerden İpek-Koza Altın Madencilik firması ile Akın Çorap’a Nurettin Canikli’nin şoförünün kayyum olarak atandığı ve o tarihte şoför-kayyum Fatih Salihpaşaoğlu’nun imzasıyla 10 milyon liranın Akçadağ’a ait firmaya transfer edildiğini iddia etmişti. Ayrıca Canikli’nin şoförünü, yeğenlerini, danışmanlarını ve yakın arkadaş çevresini el konulan şirketlere kayyum olarak atadığını belgeleriyle açıklamıştı.

Kamu ihaleleriyle tanınıyor

Akçadağ Grup’un son 3 yılda kamusal alanda yüklenici olduğu işlerden öne çıkanlar şöyle:

- Ulaştırma ve Denizcilik Bakanlığı Altyapı Ayrımları Genel Müdürlüğü İzmir Foça Yat Limanı İnşaatı hat tesis naklinin gerçekleştirilmesi.

- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca ihalesi yapılan YEKA RES 3’te, Adıyaman’da, rüzgar enerjisine dayalı kaynak alanları ve 40 MW bağlantı kapasitesinin alınması.

- Türk Telekomünikasyon İstanbul Avrupa Yakası Yapım, Bakım ve Onarım işleri.

Kayyum atanan şirketler de aynı yerde

Eski Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, TMSF’nin el koyduğu şirketlerle hiçbir bağının bulunmadığını, para transferinin olmadığını iddia etmişti ancak Canikli’nin bürosu ile Akçadağ bünyesindeki Knot Enerji’nin aynı adreste olduğu belirlenmişti. CHP’li Çetin Arık; kayyum atanan Akın Çorap, Koza Madencilik, Simin Tekstil, Iras Yapı ile Akçadağlara ait Knot enerji firmasının aynı adreste faaliyet gösterdiğini Canikli’nin kredi kartları ve kredi kartı ekstrelerinin de bu adrese gönderildiği Meclis gündemine taşımıştı.