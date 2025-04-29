Ankara’daki Çayırhan Termik Santrali’ne ilişkin soru işaretleri artıyor. İşçilerin özelleştirmeye karşı aylarca eylem yaptığı, sokaklara dökülüp Ankara’ya yürüdüğü Çayırhan Termik Santrali ve maden sahası için 7 Mart’ta ihale yapıldı. Ancak aradan iki aya yakın süre geçmesine rağmen Çayırhan için ne iptal kararı alındı ne de devir işlemi yapıldı. Karar sürecinin uzaması ihalenin iptal edilebileceğine ilişkin umutları artırırken ihale bedelinin tahminlerin çok altında kalması ve ihaleyi alan firmanın teknik yetersizliğine ilişkin eleştirilerin de onayın gecikmesinde etkili olduğu ifade ediliyor.

Çayırhan Termik Santrali ve Maden Sahası’nı 2059 yılına kadar işletecek firmanın belirlenmesi için 7 Mart’ta yapılan ihalede en yüksek teklifi 20 milyar lirayla Akçadağ İnşaat Enerji Madencilik A.Ş. vermişti. İhalenin adeta jet hızıyla yapılıp Çayırhan’ın değerinin çok altında bir fiyat teklifiyle sonuçlanması yoğun eleştirilere neden oldu.

UCUZA GİTTİ

Yasal prosedür gereği ihalenin ardından Rekabet Kurumu ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan (EPDK) olumlu görüş gelmesi gerekiyor. Bu iki üst kurulun firmaya ilişkin nasıl bir görüş verdiği bilinmiyor. Bununla birlikte şirketin ihale sonrasında santral ve maden sahasında incelemelerde bulunduğu, Çayırhan’ı yönetmek üzere üst düzey yönetici arayışlarına başladığı bilgisi geldi. Ancak ihalenin kaderini, Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun (ÖYK) tüm yetkilerini üzerinde toplayan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın vereceği karar belirleyecek.

1.000 doları olan madeni alır

Maden Mühendisleri Odası, Çayırhan’ın değerinin en az 80 milyar lira olduğunu, ihaleyle kamunun 60 milyar lira zarara uğrayacağını bildirmişti. İhale sonucunu değerlendiren uzmanlar, “İhaleyi kazanan firma 100 milyon dolar peşin verip 600 milyon dolara Çayırhan’ı alacak. Cebinde 1.000 doları olan bu ihaleyi bu fiyata alabilirdi. Bu işletme yıllık 100 milyon dolar kâr ediyor. Bu kârı gören tüm bankalar size 100 milyon dolar kredi verir. Siz de yılda elde edeceğiniz 100 milyon doların 70 milyonuyla 6 yıl taksit ödeyip 30 milyon dolarını cebe atarsınız. 6 yıldan sonraki tüm kâr da size kalır” dedi.