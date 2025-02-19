Cem YILDIRIM

En az 25 milyar lira değerinde olan Çayırhan Termik Santrali, maden sahaları, 800 lojmanı ve arsaları ile birlikte yok pahasına ve tahminen 2.5 milyar liraya satılmak isteniyor. Aralarında AKP’li Cantürk Alagöz’ün firması ile Cengiz Holding ve Limak’ın da bulunduğu 7 şirket, ihale dosyası aldı.

Ciner, Yıldızlar, Limak, Çelikler, Cengiz, Alagöz ve PolyakEynez firmaları ihaleye katılmayı planlıyor. Bu firmaların kararı ve yeni başvurular, son teklif verme tarihi olan 4 Mart günü netleşecek.

- İhalenin şartname dosyasını alan Ciner grubu, Turgay Ciner’e ait. Çayırhan, 20 yıl Ciner tarafından işletilmiş ve sözleşme bitiminde kamuya devredilmişti.

- İş insanı Sebahattin Yıldız tarafından kurulan Yıldızlar SSS Holding ise hükümete yakınlığıyla biliniyor ve aldığı özelleştirme ihaleleri ile adından söz ettiriyor.

Santralin madenle birlikte değeri 25 milyar lira olarak hesaplanıyor. En fazla 3 milyar liraya satılması bekleniyor. Her biri 160 megavat elektrik üreten 4 üniteli santral bünyesinde 800 adet de lojman bulunuyor.





GÖZDE CENGİZ VE LİMAK

- İktidara yakın Cengiz Holding, Mehmet Cengiz’in. İstanbul Havalimanı’nında ve birçok devlet projesini yaptı. Kaz Dağları’nı tahrip etti.

- Nihat Özdemir’in sahibi olduğu Limak ise iktidarın sevdiği beş firmadan biri. Kamu ihaleleriyle öne çıkan Limak, Akbelen Ormanı’ndaki tahribatla hafızalara kazınmıştı.

- Osman Çelik tarafından kurulan Çelikler Holding’in Elbistan Termik Santrali’nde, maaşlarına zam isteyen 200 işçi işten çıkartılmıştı.

- AKP Iğdır Milletvekili Cantürk Alagöz’ün firması Alagöz Holding de talip. Alagöz, pandemide Çin’den Sinovac aşılarını getirip pazarlamıştı.

- Polyak Eynez Madencilik, 2021 yılında İzmir’de yaşanan ve 45 işçinin yaralanmasıyla sonuçlanan kaza ile gündeme gelmişti.