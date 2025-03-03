Özelleştirmeye karşı haftalardır işçilerin eylem yaptığı ve AKP’nin yarın ihaleye çıkmaya hazırlandığı Çayırhan Termik Santrali ihalesine tepki gösteren CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, sürecin adrese teslim bir şekilde ilerlediğine dikkat çekti. “Bırakın bu devasa kâr devletin kasasında kalsın. Adrese teslim şekilde bir şirkete peşkeş çekilmesin. Zira ihalenin taban fiyatı açıklanmadığından devasa bir peşkeş hazırlığı yapıldığı açık” ifadelerini kullanan Yavuzyılmaz, sahanın Türkiye’nin yapısal olarak en iyi kömür sahası olduğunu ve tam mekanize sistemle son teknolojiyle çalıştığını vurguladı.

DEVASA KÂR

4 Mart 2025 Salı günü yapılacak adrese teslim ihale kapsamında kamuya ait Çayırhan Termik Santralinin arsaları, binaları ve lojmanlarının varlık satışının yapılması, maden sahalarının işletme hakkının 2060 yılına kadar devredilmesi planlanıyor. İhaleye X hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösteren Yavuzyılmaz, “Adrese teslim ‘Çayırhan Termik Santrali ve maden sahaları’ ihalesine son 60 saat kaldı. İhaleyi kazanacak şirketin bir yılda elde edeceği kâr 120 milyon dolar. 35 yılda elde edeceği toplam kâr 4 milyar 200 milyon dolar, güncel kurla 153 milyar lira. Bırakın bu devasa kar devletin kasasında kalsın” diye konuştu.