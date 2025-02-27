Çayırhan Termik Santrali ile linyit işletmelerinin satışına karşı çıkan işçiler, ihaleyi durdurmak için kendilerini yeniden madene ve daha derine kapatacak. 2 bin 500 metreye inerek, ‘Tam kapanma’ eylemine başlayacak.

İşçiler bu kez seslerini iktidara duyurabilmek için eylemlerini yerin 2 bin 500 metre derinliğinde sürdürecek. Çayırhan’ın satış süreci ise devam ediyor. Çayırhan için 4 Mart’a kadar teklif verilebilecek ve ihale günü daha sonra belirlenecek. Türkiye Maden-İş Sendikası Başkanı Nurettin Akçul, kömür madeninin karanlık dehlizlerinde gerçekleştirilecek yeni eylemi, ‘Kendine işkence’ diye tanımladı. SÖZCÜ’ye konuşan Akçul, “Yeraltı dikey 250 metre derinlikte ve girişten 2.5 km aşağıda. İşçimiz özelleştirme isyanını kendini en derinlere kapatarak ifade edecek. Bu en son başvurulması gereken bir eylem türü. Kendine işkence yapıyorsun, yer altına kendini kilitliyorsun” dedi.

TES-İŞ DE KATILACAK

Madencilerin eylemine santralde çalışan Tes-İş Sendikası üyesi 750 işçinin de destek vereceğini belirten Başkan Akçul, özelleştirme ihalesi iptal edilinceye kadar Tes-İş ve Maden-İş üyelerinin eylemde ortak hareket edeceğini belirtti. Akçul, özelleştirmenin iptal edilmesi talebini önceki gün (Salı) Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’a iletti.

YILMAZ’DAN UMUT IŞIĞI

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) yetkililerinin de katıldığı toplantıda Cevdet Yılmaz, işçi heyetine alternatif önerileri olup olmadığını sordu. Akçul, “Biz alternatif sunmadık, çünkü tek talebimiz var o da özelleştirmenin iptal edilmesi. Sayın Yılmaz ilgili bakanlarla konuyu görüşüp değerlendireceklerini söyledi. Yaklaşım sıcaktı, umarız umudumuz boşa çıkmaz” ifadelerini kullandı.

Maaşları ödemedi madene talip oldu

Çayırhan santrali ve maden işletmesi ile varlıklarının özelleştirileceği ihale için bugüne kadar Alagöz, Yıldızlar SSS Holding, Çelikler ve Ciner şirketleri dosya aldı. 4 Mart saat 18.00’e kadar da yeni tekliflerin gelebileceği belirtiliyor. Başkan Akçul, dosya alan firmalardan Yıldızlar SSS Holding’in kendi işçilerinin maaşını 3 aydır ödemediğini belirterek, “İşçinin maaşını ödeyemeyen firmalar bile madeni istiyor. Duyduğumuza göre ihaleye para biriktirmek için maaşları ödemiyormuş. Durum bu kadar vahim” dedi.