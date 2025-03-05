Çayırhan Termik Santrali ve Maden Ocağı’nın iktidar tarafından özelleştirilmesine karşı madenciler kendini madene kapatırken santral ihalesiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ihalenin 7 Mart Cuma günü saat 14.30'da gerçekleştirileceğini duyurdu.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Özelleştirme Kapsam ve Programında bulunan Elektrik Üretim Anonim Şirketi'ne (EÜAŞ) ait Çayırhan Termik Santrali (Santral) ile Santral’in kullanımında bulunan mülkiyeti EÜAŞ ve Maliye Hazinesine ait taşınmazların, EÜAŞ’a ait Çayırhan Linyit İşletmesi (İşletme)’nin kullanımında bulunan taşınırlar ile mülkiyeti EÜAŞ ve Maliye Hazinesine ait taşınmazların 'satış', EÜAŞ adına kayıtlı 23405 ve 30963 no.lu ruhsatların ve ruhsatların kapsadığı maden sahalarının 'işletme hakkının verilmesi' yöntemi ile bir bütün halinde, özelleştirme ihalesi nihai pazarlık görüşmeleri idaremizde belirtilen tarih ve saatte yapılacaktır."