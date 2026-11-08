Çaykur Rizespor ve Erzurumspor FK, Süper Lig’in 11. haftasında karşı karşıya geldi. Çaykur Didi Stadyumu’nda oynanan mücadele, ev sahibinin 2-1’lik galibiyeti ile tamamlandı.
Rize ekibine 3 puanı getiren golleri 31. ve 66. dakikalarda Ali Sowe kaydetti. Erzurumspor FK’nın tek golünü ise 37. dakikada Diabate attı.
ÇAYKUR RİZESPOR HAFTALAR SONRA GALİP
Bu sonuçla Çaykur Rizespor, 5 maç sonra 3 puan sevinci yaşadı ve 14 puanla maç fazlasıyla 11. sıraya yükseldi.
Erzurumspor FK ise 14 puanda kalarak 12. sıraya geriledi.