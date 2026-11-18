Türkiye’de günde 250 milyon bardak çay tüketilirken, ÇAYKUR zarar ediyor. 2017’de Varlık Fonu’na devredilen kurum, 5 yıl zarar edip 2022-2024 döneminde kâr açıkladı. Ancak 2025’i 271.7 milyon lira zararla kapattı. Banka borcu 2018’de 2 milyar lirayken 2026’da 33 milyar liraya yükseldi.

Yeni Yol Partisi Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız’ın sorusunu yanıtlayan ÇAYKUR yönetimi, 3.2 milyar lira faaliyet kârına rağmen 271 milyon lira zarar

edildiğinin bilgisini verdi.

AKP’LİLER KADRODA

Zararın nedeni olarak üreticiye ödenen yaş çay bedellerinden kaynaklanan 3.1 milyar liralık finansman giderini gösterdi. Finansman giderinin 8.6 milyar liraya ulaştığını açıkladı. Genel Müdür Ziya Alim’in AKP Rize İl Başkanı İshak Alim’in kardeşi olduğu, yönetim kurulundaki altı isimden dördünün AKP’de görev yaptığı ortaya çıktı.