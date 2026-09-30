Vakko Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Hakko ile sevgilisi Nazlı Kayaaslan, 36'ncı kez düzenlenen caz festivali kapsamında Bebek Lucca'da düzenlenen geceye katıldı. Çift, Solanca De La Rosa'nın sahne aldığı gecede müzik eşliğinde keyifli vakit geçirdi.

ŞIKLIKLARIYLA DİKKAT ÇEKTİLER

Habertürk'te yer alan habere göre; Cem Hakko ile Nazlı Kayaaslan'ın gece için tercih ettikleri şık kombinleri de dikkatlerden kaçmadı. Çift, caz gecesinde sergiledikleri uyumlu görünümleriyle objektiflere yansıdı.

Solanca De La Rosa'nın performansını dinleyen Hakko ve Kayaaslan, gecenin ilerleyen saatlerine kadar müzik keyfini sürdürdü.