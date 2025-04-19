İstanbul'da bir müzik şirketi, 70'li yılların arabesk sanatçılarından Biricik'in izni olmadan, 1989 yılında çıkardığı 'Zalimler' isimli albümünü 5 yıl önce yeniden piyasaya sürdü.
Merhum caz bateristi Burhan Tonguç'un kızı olan Biricik, 36 yıl önce albümünü çıkaran plak şirketinin kendi izni olmadan telif haklarını başka bir şirkete sattığını öğrendi. Avukatı aracılığıyla şirket hakkında suç duyurusunda bulundu.
İstanbul 1'inci Fikri ve Sınai Haklar Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Biricik'in sesi, fotoğrafları ve albümde yer alan eserlerinin izinsiz kullanıldığı belirlendi.
Mahkeme, şirket sahibine 365 gün karşılığı olan 6 bin 80 lira adli para cezası verdi. Karar, istinaf mahkemesi tarafından da onandı.