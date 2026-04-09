Basketbol FIBA EuroCup Kadınlar finali ilk maçında deplasmanda Yunanistan'ın Athinaikos Qualco takımını 85-80 yenen ÇİMSA ÇBK Mersin, rövanşta rakibine 75-77 mağlup olmasına rağmen, toplam skorla şampiyon oldu. Başantrenör Ekrem Memnun'un çalıştırdığı takım, Mersin'deki Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanan maçta Athinaikos Qualco'yu yenmesi veya en fazla 4 farklı mağlubiyet alması durumunda kupaya uzanan taraf olacaktı. Karşılaşmayı 2 farkla kazanan Mersin temsilcisi, daha önce Galatasaray'ın 2, Yakın Doğu Üniversitesi'nin 1 kez kaldırdığı kupayı Türk kadın basketbolunda kazanan ilk Anadolu takımı oldu.

