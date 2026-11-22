Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında ÇBK Mersin, Melikgazi Kayseri Basketbol'a konuk oldu.
ÇBK Mersin, karşılaşmadan 101-58 galip ayrılarak rakibini 43 sayı farkla mağlup etti.
SKOR DAĞILIMLARI:
Melikgazi Kayseri Basketbol: Gamze Takmaz 6, Fair 14, Jones 15, Mompremier 4, Pelin Gülçelik 3, Merve Uygül, Elif Emirtekin 2, İnci Güçlü, Kaur 12, Bengisu Alper, Feray Dalkılıç, Melis İplikci 2
ÇBK Mersin: Leite 19, Thomas 5, Sinem Ataş 12, Beren Burke 15, Doga Adıcan 2, Büşra Akbaş 7, lagupova 11, Diaby 15, Esra Ural 10, Kadriye Erva Özek 5
1.Periyot: 7-30
Devre: 25-51
3.Periyot: 38-78