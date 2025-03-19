İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alındıktan sonra Türk lirasında tarihi bir değer kaybı oldu. Sabah saatlerinde TL'nin yüzde 10’dan fazla değer kaybetmesi, piyasalarda büyük dalgalanmaya sebep olurken, Türkiye’nin borçlanma maliyetlerini gösteren 5 yıllık kredi risk primi (CDS) 279 baz puana yükseldi. Bu seviye, Ekim 2024’ten beri en yüksek CDS oranı oldu.

CDS'LERDE SERT HAREKETLER

Ekonomi yönetimi, uzun süredir yatırımcılara kurda istikrar sağlamaya çalışıyordu. Bugün yaşanan gelişmeler, piyasalarda bu güvenin kırıldığını bir kez daha gözler önüne serdi. Merkez Bankası’nın piyasaya müdahalesi sonrası döviz kurları tüm zamanların zirvesinden bir miktar geri çekilse de, Türkiye’nin risk priminde keskin bir artış oldu.

* CDS 279 baz puana yükselerek Ekim 2024’ten beri en yüksek seviyeye ulaştı.

* Dolar kuru sabah saatlerinde yüzde 6 yükseldi.

* 5 yıllık TL tahvil faizi yüzde 6 oranında arttı.

* Borsa İstanbul yüzde 5,5 değer kaybetti.