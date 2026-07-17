Tutuklu Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün’ün de aralarında bulunduğu 31 sanığın yargılandığı Büyükçekmece Belediyesi davasının ilk duruşması, İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Dosyada Akgün ile birlikte 6 sanık yaklaşık bir yıldır tutuklu bulunuyor. Hakkında “suç örgütü kurup yönetme”, “rüşvet”, “irtikap” ve “kara para aklama” suçlamalarıyla 68 yıldan 183 yıla kadar hapis cezası istenen Akgün, mahkemede yaptığı savunmada tüm suçlamaları reddetti. Akgün şu savunmayı yaptı:

SUÇLAMALAR VARSAYIMLARA DAYALI

“Yıllardır şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim anlayışıyla görev yaptım. Şeffaf, hesap vermeye hazır ve adalete güvenen bir yurttaş olarak karşınızdayım. Hakkımdaki ‘suç örgütü’ iddiasını şiddetle reddediyorum. Dosyada bu suçlamayı destekleyen hiçbir somut delil bulunmuyor. Bu iddiaları da kesinlikle reddediyorum. Benim de ailemin de cebine bir kuruş haksız ve haram para girmedi, giremez. Bütün suçlamalar varsayımlara dayalı.”

İDDİALAR : ‘DUYDUM’, ‘İNANCINDAYIM’

“Etkin pişmanlık kapsamında verilen ifadeler örgüt suçlamasına delil olarak kabul edilemez. İddianamede bazı kişilerin benim “gizli kasam” olarak gösterilmiş ancak bu iddiayı destekleyen somut delil yok. İddianamedeki zayıflık, ihbar mektupları ile giderilmeye çalışılmıştır. Bu mektuplarda ‘duydum’, ‘kanaatindeyim’, ‘inancındayım’ gibi ifadeler yer alıyor. Bunların ve isimsiz ihbar mektuplarının hukuken delil kabul edilmesi mümkün müdür?”

DOSTLUKLARIM KRİMİNALİZE EDİLDİ

“Kişisel husumetler sebebiyle hakkında CİMER başvurusu yapılmayan belediye başkanı var mıdır? Somut delil olduğu için değil, savcılık öyle varsaydığı için örgüt lideri iddiasıyla karşı karşıyayım. Dostluklarım, arkadaşlıklarım, aile ilişkilerim ve memurlarla olan ast-üst ilişkilerim kriminalize edilmeye çalışılmıştır. Hiçbir HTS kaydı yoktur. Tape kaydı yoktur. Dekont yoktur. Bir rüşvet veya menfaat sağladığımı gösteren hiçbir somut delil ortaya konulamamıştır.”

Adliyeye girişler kısıtlandı

Duruşma öncesinde İstanbul Adliyesi girişlerinde güvenlik önlemleri artırıldı. Yalnızca adliye personeli, basın kartı sahibi gazeteciler ve duruşması bulunan kişilerin binaya girişine izin verildi. Duruşmayı CHP Milletvekili Tuncay Özkan da izledi.

İlçeyi betona teslim etmedim

- “Savcılık bile bu kadar peşin hükümle soruşturma yürütmesine rağmen, ‘Hasan Akgün iş insanlarından para alarak bu paraları yemiştir’ diyememiş.”

- “Şahsım adına ortaya atılan rüşvet iddiaları tamamen hayal ürünüdür. Çocuklarımın kendi paralarıyla mülk edinmiş olmaları maalesef iddianamede suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama olarak değerlendirilmiştir.”

- “İddianamede sözde rüşvetin inşaat karşılığında verildiği söyleniyor. Ancak projenin ruhsatı ve süreci hiç incelenmemiş.”

- “Yeşil alanların haksız şekilde işgal edilmesine izin vermedim. Büyükçekmece’yi betona teslim etmemek için mücadele ettim.”

- “Hiçbir şekilde fakir fukaranın hakkını yemedim. Allah hiç kimseyi ama hiç kimseyi adaletten ayırmasın.”