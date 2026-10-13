Merkez Bankası eski Başkan Yardımcıları Şener ve Kilimci’nin tutuklandığını hatırlatan İYİ Parti İzmir Milletvekili Hüsmen Kırkpınar “İktidar paralara filigran koydu, hologram koydu, emniyet şeridi koydu, belki sahtesinden korudu ama imza atanlardan koruyamadı. Cebimizdeki 200 liraların ön yüzünde Ulu Önder Atatürk var, altında ise eski Merkez Bankası eski

Başkan Yardımcıları Erkan Kilimci ya da Emrah Şener’in imzası. Biri dolandırıcılıkla diğeri fon olayı ile suçlanıyor’’ dedi.

İTİBARIN MATBAASI OLMAZ

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yaptığı açıklamada, “Kendileri hapiste imzaları milletimizin cebinde” ifadelerini kullanan Kırkpınar, piyasaya çıktığında 130 dolar değeri olan 200 liranın bugün 5 dolar bile etmediğine işaret etti. Kıkrpınar, “Paranın alım gücünü yok ettiğiniz gibi itibarını da yerle bir ettiniz. Banknot yıpranır, yenisi basılır ama itibarın matbaası yoktur” diye konuştu.

Biri fondan diğeri ihaleden

Tedavülde bulunan 200 liralık banknotların üzerinde Merkez Bankası eski Başkan Yardımcıları Erkan Kilimci ve Emrah Şener’in imzası bulunuyor. Mart 2017’de tedavüle çıkan üçüncü tertip 200 liralarda dönemin Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya ile Başkan Yardımcısı Erkan Kilimci’nin imzası var. Mart 2020’de tedavüle çıkan dördüncü tertip 200 liralarda ise dönemin Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal ile Başkan Yardımcısı Emrah Şener’in imzası bulunuyor.