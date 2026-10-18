Tedavülde bulunan 200 lira ve 50 liranın üzerinde imzası bulunan üç eski Merkez Bankası Başkan Yardımcısı, çeşitli soruşturmalar nedeniyle yargılanıyor. 2016-2023 yılları arasında Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı yapan ve 200 lira üzerinde imzası bulunan Emrah Şener, geçen yıl Bankalararası Kart Merkezi soruşturmasında tutuklandı.

‘İhaleye fesat karıştırma, zimmete para geçirme dolandırıcılık’ suçlamalarıyla yargılanan Şener, ev hapsinde bulunuyor. 2016-2018 yıllarında başkan yardımcılığı yapan ve yine 200 liranın üzerinde imzası olan Erkan Kilimci ise fon soruşturması kapsamında ilk tutuklanan isimler arasında yer alıyor.

50 liranın üzerinde imzası olan Taha Çakmak da fon soruşturması dosyasında şüpheli olurken, mal varlığı donduruldu ve yurt dışı çıkış yasağı verildi.