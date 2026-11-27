Hollanda'da üniversite eğitimini yarıda bırakarak cebindeki yalnızca 300 euro birikimle yola çıkan Boyan Slat, kurduğu "The Ocean Cleanup" girişimiyle okyanuslardaki plastik kirliliğine karşı küresel bir mücadele yürütüyor.

2011 yılında Yunanistan'da yaptığı bir dalış sırasında su altındaki plastik atıkları fark ederek harekete geçen Slat, 2013'te hayata geçirdiği projeyle Kasım 2026 itibarıyla dünya genelindeki su kaynaklarından 69 milyon kilogramdan fazla çöp temizlemeyi başardı.

Girişim, özellikle Hawaii ve Kaliforniya arasında yer alan, yaklaşık 1,6 milyon kilometrekarelik alana yayılmış Büyük Pasifik Çöp Adası'ndaki atıkları iki gemi tarafından çekilen U şeklindeki dev yüzer bariyerlerle toplayarak karaya taşıyor.

VERİMLİLİĞİ ARTIRMAK İÇİN TEKNOLOJİYİ DEVREYE SOKTULAR

Bilimsel araştırmalar, söz konusu sistemin 1,5 santimetreden büyük plastik atıkların yüzde 80'inden fazlasını 10 yıl içinde temizleyebileceğini ortaya koyarken, ekip operasyonların verimliliğini artırmak için teknolojiyi de devreye soktu. 25 Kasım 2026'da duyurulan yeni sistemle birlikte temizleme gemilerinden fırlatılan dronlar ve yapay zeka modelleri kullanılarak okyanustaki çöp yığınlarının konumu ve hareketi gerçek zamanlı olarak tespit ediliyor.

15 milyon dolarlık yeni bir hibeyle desteklenen bu yapay zeka destekli navigasyon sisteminin, temizlik operasyonlarının etkinliğini en az iki katına çıkarması hedefleniyor.