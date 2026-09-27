Fransa’da günlük alışverişlerde fark edilmeden kullanılan bazı euro banknotları, koleksiyon piyasasında üzerindeki nominal değerin yüzlerce katına alıcı bulabiliyor.

Özellikle sıra dışı seri numaralarına ve nadir basım özelliklerine sahip 5 euroluk banknotların değeri binlerce euroya kadar çıkarken, uzmanlar vatandaşlara cüzdanlarındaki paraları kontrol etmeleri yönünde çağrıda bulunuyor.

Koleksiyon dünyasında en çok dikkat çeken örneklerden biri, seri numarasının rakam bölümü tamamen "1"lerden oluşan ve “SC1111111111” numarasını taşıyan 5 euroluk banknot olarak öne çıkıyor.

Nadirliği sebebiyle büyük ilgi gören bu özel banknotun koleksiyon piyasasındaki tahmini değerinin 5 bin euroya (yaklaşık 280 bin TL) kadar ulaştığı belirtiliyor.

Ancak uzmanlar, her banknotun bu değeri taşımadığını; paranın fiziksel durumu, yıpranmamış olması ve nadirlik derecesinin fiyatı belirleyen temel unsurlar olduğunu vurguluyor.

Artı33'de yer alan habere göre, koleksiyoncular sadece art arda tekrar eden numaraların değil, tersten okunduğunda da aynı olan "palindrom" numaraların, basım hatalarının, eksik imzaların veya yanlış hizalanmış mürekkeplerin peşine düşüyor.

Avrupa Merkez Bankası’nın eski Başkanı Wim Duisenberg’in imzasını taşıyan ilk dönem banknotlar ile eski "2002 serisi" de piyasada yüksek değer gören gruplar arasında yer alıyor.

Hatta nadir baskı hatasına sahip bazı 100 ve 200 euroluk banknotların açık artırmalarda 10 bin euronun üzerinde alıcı bulduğu ifade ediliyor.